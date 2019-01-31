2019-01-31T10:58:11+03:00
Авто

В Башкирии установят 663 новые дорожные камеры

В ведомстве предпочли не раскрывать, где именно их установят
Рустем АХУНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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Сегодня, 31 января, главный инспектор ГИБДД по Башкирии Динар Гильмутдинов заявил, что в ближайшее время в республике установят 663 дополнительные дорожные видеокамеры.

- В республике есть расчетный показатель - нужно установить 663 комплекса. Мы проработали этот вопрос с муниципалитетами и содержателями дорог. Мы дали техническое им задание. В ближайшее время эти камеры появятся, - рассказал главный автоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов.

Где конкретно появятся эти новые камеры, главный госавтоинспектор республики решил не уточнять.

ИСТОЧНИК KP.RU

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