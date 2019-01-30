2019-01-30T18:56:35+03:00
Общество

Замминистра здравоохранения Башкирии заявил, что в Сибае воздух лучше, чем в Уфе

Чиновник высказался на оперативном совещании
Рустем АХУНОВ
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Фото: Bashinform.ruФото: Bashinform.ru
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Замминистра здравоохранения Башкирии Рафаэль Яппаров заявил, что в Сибае дышать легче, чем в Уфе, сообщает портал «UfacityNews».

Напомним, что уже на протяжении нескольких месяцев столица башкирского Зауралья находится на гране экологической катастрофы из-за выбросов диоксида серы из местного карьера. Уже несколько недель на месте работают многочисленные комиссии экспертов из Уфы. В составе одной из них в Сибай прибыл замминистра здравоохранения Башкирии Рафаэль Яппаров . На оперативном совещании он сделал весьма необычное заявление.

- Только положительные впечатления от вашего города. Прогулялся минут 20-30, почувствовал себя, как в природном санатории. В Уфе гораздо труднее дышать, - рассказал чиновник.

Согласно официальным данным, превышения норм содержания вредных веществ в сибайском воздухе было последний раз зафиксировано 27 января.

ИСТОЧНИК KP.RU

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