2019-01-29T07:53:49+03:00
Общество

Возле карьера в Сибае установили гигантские вентиляторы

Они помогут устранить смог и неприятный запах
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Вокруг чадящего карьера в Сибае разместили большие вентиляционные установки. Мощность первой - 120 киловатт, второй – 200. Как сообщает ГТРК «Башкортостан», один из вентиляторов стационарный, а второй мобильный и работает на базе железнодорожной платформы.

В безветренную погоду эти установки помогут рассеять газ, застаивающийся в воздухе, а значит, снизить концентрацию диоксида серы и сероводорода в атмосфере.

К слову, по данным проверок на 8 утра сегодняшнего дня превышений допустимой концентрации этих вредных веществ в городе зарегистрировано не было.

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