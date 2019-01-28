В Уфе полицейские с помощью журналистов прикрыли несколько подпольных казино

СЕГОДНЯ 18:36 2019-01-28T18:36:23+03:00

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Журналисты телеканала «Вся Уфа» помогли полицейским прикрыть несколько подпольных казино. Для этого они втирались в доверие к лицам, имеющим свободный доступ в казино, узнавали у них явки и пароли и проникали за закрытые двери игровых клубов. Затем делали ставки (минимальная – 500 рублей), после чего звонили в полицию.

В подпольных казино игровые автоматы были оборудованы из обычных компьютеров с установленными программами, так что администраторам только оставалось собирать ставки. Среди посетителей пользовались спросом и ставки на спорт. Многие оставляли здесь крупные суммы, но при этом признавались, что азартные игры – их настоящая страсть, и искренне расстраивались, узнав, что все игровое оборудование будет конфисковано полицейскими. Организаторам незаконных игровых клубов и администраторам грозят проблемы с законом, главное – установить личности настоящих владельцев.