Агидель, Межгорье и Сибай получат дополнительную государственную поддержку

СЕГОДНЯ 15:55 2019-01-28T16:32:51+03:00

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Агидель, Сибай и Межгорье получат дополнительную господдержку. Сегодня, 28 ноября, Радий Хабиров подписал распоряжение о внесении изменений в приоритетную региональную программу «Комплексное развитие моногородов РБ». Теперь все три вышеперечисленных города со сложным социально-экономическим положением могут претендовать на меры господдержки, предусмотренные для приоритетных инвестиционных проектов.

Также в правительстве Башкирии отметили, что в этих населенных пунктах улучшится качество жизни. Будет развиваться социальная сфера, инфраструктура и жилищно-коммунальное хозяйство.