2019-01-27T15:49:48+03:00
Общество

«Все стены заросли черной плесенью»: пенсионерка-блокадница из Башкирии жалуется на невыносимые условия в квартире

Капитальный ремонт в доме не делался уже много лет
Яна Базекина
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Пожилая женщина собственными глазами видела ужасы блокадной жизниПожилая женщина собственными глазами видела ужасы блокадной жизни
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Сегодня, 27 января, в России отмечают 75-ю годовщину снятия блокады Ленинграда. 81-летняя Валентина Сергеева из села Кудеевки, что в Иглинском районе Башкирии, собственными глазами видела все ужасы блокадной жизни: женщина родилась в Ленинграде, отец ее умер от голода. Шесть лет назад женщина вместе с сыном переехали в Кудеевку и поселилась в стареньком двухэтажном доме на четыре подъезда. Стены дома очень много лет не видели капитального ремонта: от старости и сырости обои и потолок в квартире покрылись густой черной плесенью. Грибок опасно действует на здоровье, и пожилая женщина мучается от кашля и отдышки. Чтобы избавиться от плесени, необходимо полностью снимать штукатурку и пропитывать стены специальными дезинфицирующими растворами, но в управляющей компании не спешат это делать.

Стены в квартире пенсионерки покрылись густой черной плесенью

Стены в квартире пенсионерки покрылись густой черной плесенью

Пенсионерка обращалась уже во всевозможные инстанции, но в ответ получала лишь ворох ничего не обещающих отписок.

- Я уже не знаю, куда писать, - горестно вздыхает Валентина Сергеева.

На беду пожилой женщины откликнулась депутат Лия Хафизова, которая осталась в ужасе от условий, в которых проживает блокадница.

- Буду писать запросы по капитальному ремонту дома, улучшения жилищных условий для Валентины Николаевны, - пообещала Лия Хафизова.

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