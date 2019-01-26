2019-01-26T10:05:43+03:00
Общество

Стало известно имя нового начальника ГИБДД Уфы

Майор Олег Ющенко официально вступил в должность
Рустам МАКСЮТОВ
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Фото: ГИБДД УфыФото: ГИБДД Уфы
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Новым начальником ГИБДД Уфы стал майор полиции Олег Юрьевич Ющенко. Официально он вступил в должность 26 января 2019 года.

Напомним, место руководителя столичного ГИБДД пустовало более месяца. 10 декабря было объявлено, что свою должность покидает подполковник Ильнур Садыков. Полицейскому предложили место начальника тыла Управления МВД России по Уфе.

На сайте ведомства уже объявлено, что Ющенко будет принимать граждан по наболевшим вопросам в первый, второй и третий четверг каждого месяца: с 9:00 до 12:00.

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