Пьяная уфимка за рулем корейской иномарки устроила смертельную аварию

СЕГОДНЯ 16:32 2019-01-23T16:32:34+03:00

Пьяная уфимка устроила аварию, в которой погибли два человека

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Пьяная 41-летняя уфимка за рулем «SsangYong» устроила аварию, в который погибли пассажиры «Hyundai».

По данным прокуратуры Башкирии, ДТП произошло в октябре 2018 года. Суд установил, что женщина села за руль, после того, как выпивала вместе со своей подругой. Разогнав автомобиль до 114 километров в час, она вылетела на перекресток Уфимского шоссе и улицы Трамвайной. По несчастливой случайности, в этот момент там проезжал «Hyundai», в котором находилась 30-летняя водитель и 27-летний пассажир. Несчастные скончались на месте происшествия.

Экспертиза показала, что виновница ДТП находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения. Женщина свою вину признала и заявила, что не помнит, как произошло ДТП.

Суд приговорил ее к 4, 5 годам заключения в колонии-поселении.