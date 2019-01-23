В Башкирии столкнулись «Land Cruiser» и грузовик, есть погибший

СЕГОДНЯ 18:02 2019-01-23T18:02:20+03:00

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В Башкирии водитель «Toyota Land Cruiser» погиб после столкновения с грузовиком «Mercedes».

По данным ГИБДД республики, авария произошла в Илишевском районе республики, на 1212 километре Москва – Уфа. Водитель грузового автомобиля из Татарстана ехал в сторону Уфы. Столкновение произошло по неизвестным пока причинам. К несчастью, 44-летний водитель японской иномарки погиб на месте. Водителя грузовика с травмами доставили в больницу.

Сейчас автоинспекторы выясняют, из-за чего произошло столкновение. Всего за минувшие сутки в республике произошло 13 аварий, в которых погибли два человека.