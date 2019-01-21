В трех авариях в Уфе пострадали трое детей
17 января в Уфе в двух авариях пострадали дети. Как сообщили в отделе ГИБДД, 43-летний водитель автобуса «Мерседес Спринтер» столкнулся с «Ладой Калиной» на улице Первомайской. В результате столкновения пострадала 13-летняя пассажирка автобуса.
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Второе ДТП случилось на проспекте Салавата Юлаева. Водитель «Инфинити» на полном ходу въехал в «Фольксваген». В этой аварии пострадал 10-летний пассажир второй иномарки.
Следующее ДТП, в котором пострадал школьник, произошло на Сельской-Богородской. На дороге столкнулись «КамАЗ» и «ЗАЗ Шанс», здесь пострадал 12-летний мальчик.
К счастью, все дети были отпущены домой после оказания медицинской помощи.