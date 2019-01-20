В Уфе сожгли BMW бизнесмена

СЕГОДНЯ 10:11 2019-01-20T10:17:56+03:00

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В ночь на 20 января на улице Жукова в Уфе сгорел BMW, который принадлежит крупному уфимскому бизнесмену. От огня пострадал и соседний автомобиль, но его спасли оперативно подоспевшие пожарные.

По данным источника «КП-Уфа», автомобиль поджег неизвестный. Момент поджога попал в объектив камеры видеонаблюдения. На записи видно, как мужчина в капюшоне подходит к авто, обливает его горючей жидкостью, поджигает и убегает прочь.

Около половины третьего ночи на место прибыли пожарные. Они обнаружили, что огонь спалил иномарку дотла и повредил соседнее авто. За десять минут им удалось потушить пламя.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/687220" frameborder="0"></iframe> Поджог автомобиля в Уфе.Анастасия КУЗНЕЦОВА

По данным МЧС по Башкирии, для борьбы с огнем понадобилось две единицы техники и девять человек.