2019-01-20T10:17:56+03:00
Происшествия

В Уфе сожгли BMW бизнесмена

На улице Жукова сгорел автомобиль, момент поджога попал в объектив камеры [видео, эксклюзив "КП"]
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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В ночь на 20 января на улице Жукова в Уфе сгорел BMW, который принадлежит крупному уфимскому бизнесмену. От огня пострадал и соседний автомобиль, но его спасли оперативно подоспевшие пожарные.

По данным источника «КП-Уфа», автомобиль поджег неизвестный. Момент поджога попал в объектив камеры видеонаблюдения. На записи видно, как мужчина в капюшоне подходит к авто, обливает его горючей жидкостью, поджигает и убегает прочь.

Около половины третьего ночи на место прибыли пожарные. Они обнаружили, что огонь спалил иномарку дотла и повредил соседнее авто. За десять минут им удалось потушить пламя.

Поджог автомобиля в Уфе.Анастасия КУЗНЕЦОВА

По данным МЧС по Башкирии, для борьбы с огнем понадобилось две единицы техники и девять человек.

В Уфе сожгли автомобиль бизнесмена.Анастасия КУЗНЕЦОВА

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