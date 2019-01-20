В Уфе сожгли BMW бизнесмена
В ночь на 20 января на улице Жукова в Уфе сгорел BMW, который принадлежит крупному уфимскому бизнесмену. От огня пострадал и соседний автомобиль, но его спасли оперативно подоспевшие пожарные.
По данным источника «КП-Уфа», автомобиль поджег неизвестный. Момент поджога попал в объектив камеры видеонаблюдения. На записи видно, как мужчина в капюшоне подходит к авто, обливает его горючей жидкостью, поджигает и убегает прочь.
Около половины третьего ночи на место прибыли пожарные. Они обнаружили, что огонь спалил иномарку дотла и повредил соседнее авто. За десять минут им удалось потушить пламя.
Поджог автомобиля в Уфе.Анастасия КУЗНЕЦОВА
По данным МЧС по Башкирии, для борьбы с огнем понадобилось две единицы техники и девять человек.
В Уфе сожгли автомобиль бизнесмена.Анастасия КУЗНЕЦОВА