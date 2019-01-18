В Башкирии осудили адвоката, который обещал за 250 тысяч трудоустроить женщину в Следком

СЕГОДНЯ 17:32 2019-01-18T17:32:45+03:00

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Жителя Башкирии приговорили к условному сроку за мошенничество. Будучи адвокатом, он обещал своему знакомому помочь с трудоустройством родственницы в Следственный комитет. Эта услуга, по его оценке, стоила 250 тысяч рублей. На деле адвокат не имел никаких рычагов воздействия в СК, так что деньги он просто потратил на себя.

Юриста приговорили к году условно и году испытательного срока. Тот не согласился и продолжал настаивать на своей невиновности. В конечном итоге свое слово сказал Верховный суд. Он согласился с прокуратурой и добавил к испытательному сроку для адвоката ещё один год.