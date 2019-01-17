2019-01-17T13:28:53+03:00
Происшествия

В Уфе водитель «Нивы» сбил школьника

Мальчик переходил дорогу по зебре
Павел КРАЙНОВ
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Фото: отдел ГИБДД по УфеФото: отдел ГИБДД по Уфе
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Вчера, 16 января, в Уфе около 9 часов утра водитель «Нивы» сбил школьника. Как сообщает отдел ГИБДД по башкирской столице, автолюбитель с 50-летним стажем вождения за рулем отечественного джипа двигался в сторону улицы Победы со стороны улицы Ульяновых. Внезапно прямо перед автомобилем на дорогу выскочил 11-летний школьник.

К сожалению, мужчина не успел затормозить и совершил наезд на ребенка. Известно, что школьник переходил дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе.

- В результате наезда мальчик получил ушибы и после оказания медицинской помощи был отпущен, - рассказали в пресс-службе отдела ГИБДД по Уфе.

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