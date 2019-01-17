МЧС по Башкирии предупреждает о резком ухудшении погоды
В республике прогнозируется гололедица и мокрый снег
фото: Рустем Ахунов
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Сегодня, 17 января, в республике ожидается резкое ухудшение погодных условий. По данным Башгидрометцентра сегодня днем местами в регионе пойдет сильный мокрый снег, на отдельных участках дорог заносы, снежный накат и гололедица.
В этой связи МЧС по Башкирии рекомендует жителям республики повысить бдительность. Находясь на улице не стойте под линиями электропередач, деревьями и рекламными щитами - они могут обрушиться. Автолюбителями рекомендуется снизить скорость и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.