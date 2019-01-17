2019-01-17T08:59:57+03:00
Общество

Жители Уфы устроили давку за просроченными продуктами

Вопиющий случай произошел около контейнерной площадки
Павел КРАЙНОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Накануне в башкирской столице произошел очередной случай «давки» за просроченными продуктами. Вечером, в одном из уфимских дворов собралась толпа людей, и принялись рыться в мусорных контейнерах. Об этом рассказала местная жительница в социальных сетях.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Проходившая мимо девушка сняла сие действо на камеру мобильного телефона и выложила фотографии в социальные сети. На кадрах видно как люди заполняют авоськи и пакеты содержимым мусорных баков.

По версии автора фотографий, виной всему местный супермаркет, который выбросил просроченные продукты в обычную мусорку. Вот люди и бросились их собирать, толкаясь, и крича друг на друга.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

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