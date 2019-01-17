2019-01-17T07:15:05+03:00
Происшествия

Режим «Повышенная готовность» в Сибае снова продлен

Передвижные лаборатории все еще исследуют воздух
Эльвина АПАРИНА
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В МЧС по Башкирии рассказали о состоянии атмосферного воздуха в Сибае, где люди уже почти два месяца жалуются на смог.

Передвижные лаборатории каждый день исследуют воздух на наличие в нем загрязняющих веществ. По местам обращений жителей был произведен забор проб воздуха в четырех точках города, и в трех из них зафиксировано кратковременное превышение ПДК.

На Учалинском горно-обогатительном комбинате, где тлеет руда, все еще продолжаются заиловочные работы. В настоящее время увеличения и распространения очагов окисления в карьере не наблюдается.

Режим «Повышенная готовность» продлен до 1 февраля 2019 года.

Напомним, что во вторник в Сибай выезжал Радий Хабиров, который раскритиковал администрацию города и приказал мэру не покидать город, пока не разрешится ситуация.

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