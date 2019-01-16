2019-01-16T19:58:34+03:00
Общество

В Уфе к Крещению оборудуют четыре Иордани

Окунаться в прорубь уфимцы будут 19 января
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
Изменить размер текста:

В ночь на 19 января православные христиане отмечают Святое Богоявление. В этот праздник верующие люди стремятся очиститься, окунувшись в специальную прорубь в виде креста, называемую Иорданью.

Для удобства православных в уфимских водоемах подготовят четыре купели. Три из них расположены в привычных местах: на озере Кашкадан, на реке Белой в створе улицы Воронежская в Нижегородке и на озере Солдатское в парке Якутова. А вот четвертая Иордань – новая, ее оборудуют на озере в саду им. Аксакова.

За безопасностью на воде будут следить спасатели, по-соседству будут работать дежурные кареты скорой помощи. По информации мэрии Уфы, рядом с купелями разместят палатки с обогревом для переодевания и полевые кухни с горячим чаем.

Если же приобщиться к празднику хочется, а нырять в прорубь – нет, можно полюбоваться на крестные ходы. В 10 утра 19 января Уфимская епархия проведет шествия от храма святой блаженной Матроны Московской (ул. Бикбая, 32а), Крестовоздвиженского храма (ул. Лесопильная, 2) и храма святого праведного Симеона Верхотурского (ул. Белякова, 25а).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Подозреваемый в изнасиловании 15-летней школьницы в Башкирии признался в содеянном
Жалеет о случившемся: мать годовалой Радмилы из Башкирии забрала свою дочку из больницы домой
Жители уфимской Нижегородки жалуются на агрессивных бродячих собак
Власти Башкирии выделили 642 млн рублей на освещение городов и поселков
В Башкирии спасатели достали из реки тело рыбака
Жителя Башкирии осудят за продажу запрещенных болеутоляющих лекарств
Говорили, что ребенка нагуляла: в Уфе покончила с собой 17-летняя беременная студентка
В Башкирии треснуло здание детского сада: пострадавших нет
Водителей Башкирии предупреждают об ухудшении видимости на дорогах и сильном ветре
В Уфе водитель сбил женщину с 11-летней дочерью и скрылся
«Не бабки, а бабушки»: Радий Хабиров отчитал чиновника за пренебрежение к пожилым женщинам
Жители Башкирии смогут пожаловаться на неубранный мусор и свалки по WhatsApp и Viber