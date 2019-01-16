В Уфе к Крещению оборудуют четыре Иордани

СЕГОДНЯ 19:58 2019-01-16T19:58:34+03:00

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В ночь на 19 января православные христиане отмечают Святое Богоявление. В этот праздник верующие люди стремятся очиститься, окунувшись в специальную прорубь в виде креста, называемую Иорданью.

Для удобства православных в уфимских водоемах подготовят четыре купели. Три из них расположены в привычных местах: на озере Кашкадан, на реке Белой в створе улицы Воронежская в Нижегородке и на озере Солдатское в парке Якутова. А вот четвертая Иордань – новая, ее оборудуют на озере в саду им. Аксакова.

За безопасностью на воде будут следить спасатели, по-соседству будут работать дежурные кареты скорой помощи. По информации мэрии Уфы, рядом с купелями разместят палатки с обогревом для переодевания и полевые кухни с горячим чаем.

Если же приобщиться к празднику хочется, а нырять в прорубь – нет, можно полюбоваться на крестные ходы. В 10 утра 19 января Уфимская епархия проведет шествия от храма святой блаженной Матроны Московской (ул. Бикбая, 32а), Крестовоздвиженского храма (ул. Лесопильная, 2) и храма святого праведного Симеона Верхотурского (ул. Белякова, 25а).