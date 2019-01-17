Жительница Башкирии получила уголовный срок за неуплату алиментов своим детям

СЕГОДНЯ 07:23 2019-01-17T07:23:14+03:00

За долг в 290 тысяч женщину условно осудили на четыре месяца лишения свободы

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В Башкирии условное лишение свободы получила 27-летняя жительница Благовещенска, которая накопила перед своими маленькими детьми долг в размере более 290 тысяч рублей.

Ранее женщина была лишена родительских прав, а потому дети девяти, восьми и пяти лет жили и вместе с отцом и бабушкой. По всей видимости, горе-мать забыла, что лишение родительских прав не означает освобождение от выплаты алиментов. Когда за женщиной накопилась приличная задолженность, суд приговорил ее к 40 часам обязательных работ.

Отработав наказание, женщина устроилась на официальную работу и даже выплатила детям 32 тысячи рублей, после чего опять забыла о своих обязанностях.

- Судебные приставы возбудили уголовное дело по статье «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Суд признал гражданку виновной и назначил наказание в виде 4 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 6 месяцев, - сообщили в пресс-службе судебных приставов. – При этом от выплаты алиментов гражданка по-прежнему не освобождается.