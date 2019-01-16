В Уфе водитель сбил женщину с 11-летней дочерью и скрылся

СЕГОДНЯ 13:14 2019-01-16T14:25:55+03:00

Пострадавшие отделались переломами и ушибами, а водитель объявлен в розыск

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Вчера, 15 января, около 20.00 в Уфе произошло ДТП, едва не приведшее к трагедии. Напротив дома №80 по улице Менделеева неустановленный автомобиль сбил 44-летнюю уфимку и ее 11-летнюю дочь, когда они переходили дорогу. Причем водитель, вместо того чтобы остановиться и помочь пострадавших, дал по газам и скрылся с места происшествия.

В результате наезда женщина получила перелом ноги, а ее дочь – множественные ушибы. После оказания медицинской помощи они были отпущены домой.

- В настоящее время разыскивается автомобиль и устанавливается личность водителя, - рассказали в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции. - Всех свидетелей данного происшествия просят позвонить по телефонам 237-02-02 или 237 – 84-80.