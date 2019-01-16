2019-01-16T17:20:44+03:00
Недвижимость

Власти Башкирии выделили 642 млн рублей на освещение городов и поселков

Об этом стало известно после заседания президиума регионального правительства
Павел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба главы БашкирииФото: пресс-служба главы Башкирии
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Сегодня, 16 января, в уфимском Белом доме прошло заседание президиума башкирского правительства. Из доклада замминистра ЖКХ Башкирии Юрия Палтусова стало известно, что в ближайшее время республика закупит 140 тысяч уличных светильников. На эти цели республиканские власти уже выделили 583,7 млн рублей. С учетом софинансирования на то, чтобы «пролить свет» на города и села региона потратят 642 млн рублей.

– Обязательно нужно использовать энергосберегающие технологии. Если энергосбережения не будет, это ляжет дополнительной нагрузкой на бюджет, – подчеркнул Радий Хабиров, комментируя доклад чиновника.

Напомним, в ноябре прошлого года врио главы Башкирии потребовал от правительства установить в самых темных уголках сел и городов республики дополнительные уличные светильники.

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