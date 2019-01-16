В Уфе осудят сбытчиков наркотиков, среди которых двое бывших полицейских

СЕГОДНЯ 06:56 2019-01-16T06:56:53+03:00

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В Уфе следователи завершили расследование уголовного дела в отношении троих жителей башкирской столицы, которых обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный организованной группой, в особо крупном размере. Среди троих обвиняемых бывший 27-летний полицейский, 21-летний экс-стажер полиции и 27-летний гражданский.

Экс-сотрудник МВД по Башкирии обвиняется также в мелком взяточничестве, вымогательстве и получении взятки, и превышении должностных полномочий.

По версии следствия, в 2017 году теперь уже бывший сотрудник патрульно-постовой службы сколотил мини-наркокартель. Он нашел поставщика, фасовщиков и доставщиков. К этому занятию он привлек 21-летнего стажера.

-Инспектор и стажер занимались организацией и функционированием группы, отвечали за поставку наркотиков и предупреждение о проводимых полицейскими мероприятиях по выявлению фактов незаконного сбыта наркотиков. Еще двое жителей Уфы фасовали наркотики и находили места для закладок на территории города Уфы, - рассказали в пресс-службе следкома по Башкирии.

Вскоре сотрудники полиции задержали сбытчиков и выяснилось, что к делу причастны полицейские. Дело передали в следком по Башкирии.

Однако организатор бизнеса не спешил останавливаться и привлек к распространению зелья еще одного жителя Уфы, бывшего полицейского. Вскоре их деятельность пресекли. При обыске в квартире и автомобиля теперь уже бывшего сотрудника полиции нашли наркотики. В отношении него уголовное дело было выделено в отдельно производство, суд над ним уже состоялся. Мужчину приговорили к 4,5 годам лишения свободы.

Остальные фигуранты уголовного дела предстанут перед судом в ближайшее время.

В пресс-службе МВД по Башкирии прокомментировали скандальное дело.

- Данные факты были выявлены сотрудниками Оперативно-розыскной части собственной безопасности и Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Башкортостан. По результатам служебной проверки сотрудники были уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, - заявили в ведомстве.