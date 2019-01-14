На уфимку упала глыба льда, следователи возбудили уголовное дело

СЕГОДНЯ 17:30 2019-01-14T17:30:49+03:00

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58-летняя уфимка пострадала от того, что на ее голову упала глыба льда с крыши. По данному факту следователи возбудили уголовное дело.

Инцидент произошел в Орджоникидзевском районе города. Пострадавшая проходила рядом с одним из домов по улице Победы, когда на нее упала наледь. Женщине был причинен тяжкий вред здоровью.

В следкоме Башкирии сообщили, что происшествие произошло в связи с тем, что сотрудники управляющей компании ненадлежащим образом предоставляли услуги по уборке кровли крыши зимой.

В данный момент следователи допрашивают очевидцев и сотрудников УК, устанавливают причины ЧП.