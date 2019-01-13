39-летний житель Башкирии обвиняется в изнасиловании 15-летней девочки

СЕГОДНЯ 17:49 2019-01-13T17:49:04+03:00

Насильственные действия он совершил в заброшенном здании

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В Башкирии разыскивают 39-летнего уроженца Стерлибашевского района, Ильнура Мухаметова, по подозрению в изнасиловании 15-летней девочки.

Известно, что преступление было совершено 2-го января 2019 года. Мужчина затащил ее в заброшенное здание по улице Деповской в Стерлитамаке и надругался. В настоящее время его местонахождение неизвестно.

Приметы: среднего телосложения, рост 170-175 см, похож на башкира, лицо круглое, волосы короткие темные, на лице щетина с проседью, фаланги на руках толстые.

Одет: темная вязанная шапка, куртка матерчатая темного цвета, джемпер коричневый с узорами, темные болоньевые брюки (комбинезон), ботинки черные.

Если вам известно о его местонахождении сообщите в дежурную часть по телефонам: 8(909)3518944, 8(347)439161.