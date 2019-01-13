В МЧС по Башкирии предупредили о гололедице и метели
Видимость ухудшится до одного-двух метров
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В регионе снова разбушевалась непогода. По данным МЧС Башкирии, с 20 часов 13 января до 20 часов 14 января ожидается небольшой снег. В отдельных районах метель, а также гололедица. Видимость на автодорогах составит один-два километра, также ожидается снежный накат.
В связи с этим не рекомендуется выезжать на трассу без острой необходимости.
Так, вчера, 12 января, из-за неблагоприятных погодных условий на территории Башкирии произошли десятки серьезных ДТП, в которых трое погибли. Коммунальные службы не успевали чистить автомагистрали.