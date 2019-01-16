2019-01-16T07:07:31+03:00
Общество

Обвиняемый в изнасиловании уфимки нигериец требовал от девушки вернуть ему долг

Знакомые иностранца рассказали свою версию произошедшего
Павел КРАЙНОВ
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Фото: собственный источник «КП-Уфа»Фото: собственный источник «КП-Уфа»
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В первый день Нового 2019 года всю Башкирию облетела новость: иностранец прямо в новогоднюю ночь изнасиловал 42-летнюю жительницу Уфы. Вскоре мужчину задержали и поместили под арест. Казалось бы, все ясно проще некуда, но у друзей и знакомых 23-летнего уроженца Нигерии Айо есть своя версия произошедшего.

По версии близких друзей иностранного студента (он учится в Нефтяном университете. Прим. ред.), с женщиной, которая обвинила его в изнасиловании, он знаком не первый год. По словам друга Айо, их знакомство состоялось в одном из шумных клубов башкирской столицы.

-Тогда эта женщина тихонько вытащила у него 500$ и исчезла. Тогда он посчитал, что просто одолжил ей эти деньги, - рассказал собеседник «Комсомолки».

По версии друзей нигерийца, он некоторое время встречался с девушкой, но недавно их пути разошлись. В новогоднюю ночь он договорился о встрече с той самой дамой, которая, по его мнению, должна была ему внушительную сумму денег.

- В тот вечер Айо приехал к ней домой, и потребовал свои деньги обратно. Дама в грубой форме отказала ему и пригрозила вызвать полицию. Он забрал ее телефон, чтобы скандальная особа никому не позвонила и сказал: «Верни деньги, и я отдам тебе мобильный», - говорит знакомый иностранца.

После этого, женщина отдала ему три тысячи рублей и пообещала вернуть остальное потом.

- А потом у них был секс, причем по обоюдному согласию, никто никого не принуждал, - рассказали свою версию друзья Айо.

Лишь после того, как нигериец ушел, женщина позвонила в полицию.

На данный момент мужчину обвиняют в изнасиловании и грабеже, следствие по громкому делу продолжается.

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