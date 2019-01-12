На следующей неделе в Советском районе Уфы отключат холодную воду
Десятки домов на сутки останутся без воды
Фото: Мария ЛенцФото: Мария ЛЕНЦ
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На следующей рабочей неделе десятки домов в Советском районе Уфы останутся без холодной воды. Об этом сообщает МУП «Уфаводоканал».
В муниципальном учреждении отметили, что отключение водоснабжения связано с ремонтом колодца и заменой участка водопровода. Воду отключат почти на сутки – с 10:30 часов 14 января, до 9:30 часов 15 января.
Согласно графику без воды останутся дома по улице Мингажева 125, 125/2, 125/1, 127, 127/2, 129 и 50 лет Октября, 14/1, 20 и 20/1.
В уфимской мэрии принесли извинения горожанам за временные неудобства.