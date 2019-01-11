В Башкирии объявили штормовое предупреждение

СЕГОДНЯ 17:19 2019-01-11T17:19:55+03:00

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В МЧС Башкирии объявили штормовое предупреждение на субботу, 12 января.

По данным чрезвычайного ведомства, скорость ветра в Башкирии завтра усилится до опасных 15-20 метров в секунду. Помимо этого в республике ожидаются обильные осадки. Водителей предупреждают, что из-за последних на дорогах возможны снежные заносы и сильное ухудшение видимости. В МЧС посоветовали водителям быть максимально внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим.

Температура воздуха в республике поднимется до -10 градусов ночью, и до -3 градусов днем.