Семьи с детьми и инвалиды жили под Уфой без электричества и отопления

11 Янв. 2019 2019-01-11T07:05:13+03:00

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Девять человек, в числе которых инвалиды 1 и 2 групп и семьи с детьми, обратились в прокуратуру. В их частных домах, расположенных в садовом товариществе под Уфой, отключили электроэнергию.

Надзорное ведомство выяснило, что это единственное жилье заявителей, и вступилось за них.

Оказалось, что решение отключить свет на зимний период приняли на общем собрании садоводов. В результате его жители не могли использовать бытовые приборы и отапливать жилые помещения.

Отметим, что такие решения может принимать только энергоснабжающая организация, садовые товарищества не вправе решать данный вопрос.

Прокуратура района обязала садовое некоммерческое товарищество восстановить энергоснабжение.