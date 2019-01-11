Семьи с детьми и инвалиды жили под Уфой без электричества и отопления
Девять человек, в числе которых инвалиды 1 и 2 групп и семьи с детьми, обратились в прокуратуру. В их частных домах, расположенных в садовом товариществе под Уфой, отключили электроэнергию.
Надзорное ведомство выяснило, что это единственное жилье заявителей, и вступилось за них.
Оказалось, что решение отключить свет на зимний период приняли на общем собрании садоводов. В результате его жители не могли использовать бытовые приборы и отапливать жилые помещения.
Отметим, что такие решения может принимать только энергоснабжающая организация, садовые товарищества не вправе решать данный вопрос.
Прокуратура района обязала садовое некоммерческое товарищество восстановить энергоснабжение.