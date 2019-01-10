В Башкирии осудят виновных в столкновении грузовых поездов, в котором погибли четыре человека

10 Янв. 2019 2019-01-10T18:03:23+03:00

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В Башкирии следователи, наконец, завершили расследование уголовного дела в отношении троих работников учалинского горно-обогатительного комбината: их обвиняют в нарушении правил транспортного движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшем гибель четырех человек.

Трагедия произошла 26 марта 2016 года: два грузовых поезда, принадлежащих УГОКу отправились навстречу друг другу по однопопутной ветке. Составы должны были разъехаться неподалеку от Учалов в специальном маневренном районе, но из-за ошибок дежурных станций столкнулись лоб в лоб.

Дело в том, что машинист одного поезда неверно истолковал требование дежурной ж/д станции о следовании поезда до разъезда, после чего так же неверно продублировал это требование, сообщив, что будет двигаться до следующей станции без остановки на разъезде. При этом машинист не получил от дежурной подтверждения своего намерения, а та, в свою очередь, не убедилась, что машинист воспринял ее команду правильно и подтвердила ее.

В это же самое время дежурная второй железнодорожной станции, в нарушении правил безопасности, сделала запрос об отправлении второго состава, хотя перегон еще не был занят вторым поездом, а на месте разъезда отсутствовал стрелочник, который контролировал безопасность движения, встречая и провожая проходящий поезд, а потом докладывая об этом дежурному.

Фото: учалинская городская администрация

В результате неподалеку от Учалов грузовые составы столкнулись. Незадолго до столкновения машинист поезда, следовавшего из Челябинской области, предпринял попытку экстренного торможения, а потом смог покинуть тепловоз, чем спас себе жизнь. Машинист второго состава, двое помощников машиниста обоих поездов, а также оператор поста централизации скончались от полученных травм на месте происшествия.

- Расследование уголовного дела представляло особую сложность, поскольку требовало специальных познаний в сфере правил безопасности при железнодорожных перевозках. Уголовное дело составило 15 томов, по делу допрошено более 80 свидетелей и специалистов, проведено 15 длительных экспертных исследований, - сообщили в пресс-службе республиканского следственного комитета. - В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.