2019-01-10T17:17:22+03:00
Происшествия

В Башкирии загорелась школа: пострадавших нет

Выяснилось, что возгорание произошло из-за люминесцентной лампы в кабинете физики
Яна Базекина
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Фото: МЧС по РБФото: МЧС по РБ
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Сегодня днем, 10 января, в центр управления в кризисных ситуациях МЧС поступило сообщение, что горит школа в селе Ермекеево Куюргазинского района. Сообщалось, что задымление началось в одном из классов на втором этаже, также сработала автоматическая пожарная сигнализация.

- К месту направлены силы и средства пожарно-спасательного гарнизона по повышенному рангу в количестве 9 единиц техники и 20 человек личного состава, - сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.

Выяснилось, что возгорание началось в кабинете физики: сначала по неизвестным причинам вспыхнула люминесцентная лампа, а потом загорелось и напольное покрытие в классе.

Вскоре пожар был полностью ликвидирован, сейчас причины и обстоятельства происшествия устанавливает дознаватель. К счастью, погибших и пострадавших нет: на момент пожара ученики находились дома, на каникулах.

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