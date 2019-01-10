2019-01-10T07:31:06+03:00
Недвижимость

В Уфе из-за коммунальной аварии затопило улицу Трамвайная

Затопленную улицу сняли на фото автомобилисты
Павел КРАЙНОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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В минувшую среду, 9 января, в Уфе произошли две коммунальные аварии. На улице Трамвайной около дома №21 возникла утечка воды. Как отметили в МУП «Уфаводоканал», авария произошла на подземном водопроводе.

Из-за утечки магистраль превратилась в полноводную реку. Залитую водой дорогу сняли на фото проезжавшие по улице автомобилисты. В социальных сетях горожане отметили, что ближе к вечеру на месте аварии появились коммунальщики. Они устраняли утечку.

По данным «Уфаводоканала», еще одна коммунальная авария произошла днем того же дня, но уже в Черниковке. Без холодной воды временно остался пятиэтажный дом по адресу Первомайская, 80. Там также возникла утечка из-под земли.

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