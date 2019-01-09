В Уфе из-за подозрительного предмета эвакуировали поликлинику
Сегодня утром, 9 января, в уфимском микрорайоне Дема в срочном порядке эвакуировали поликлинику на улице Дагестанская 10/2. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.
По словам очевидцев, среди белого дня на улицу высыпали посетители поликлиники и медперсонал. На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции, бригада скорой помощи и сотрудники пожарной охраны.
В пресс-службе МВД по Башкирии «Комсомольской правде – Уфа» сообщили, что в отдел полиции по Демскому району поступило сообщение о нахождении бесхозного пакета в поликлинике. На место незамедлительно выехали полицейские.
- Сотрудники полиции обследовали здание и обнаружили бесхозный пакет. Ничего подозрительного внутри не обнаружили, - отметили в ведомстве.