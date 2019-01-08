10 января в Уфе пройдет ярмарка вакансий
Ее посетителям представят весь спектр государственных услуг в сфере занятости
.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Первая в 2019 году ярмарка вакансий состоится в Уфе 10 января, сообщает Центр занятости.
Уфимцам предложат различные вакансии - преподаватель, администратор, инженер, менеджер, водитель, кондуктор, кондитер, контролер, мастер строительных и монтажных работ, медсестра, продавец, слесарь по ремонту автомобилей, сборщик мебели, тракторист, токарь, штукатур, электрик и другие профессии.
Посетителям мероприятия будет предложено пройти обучение, если это будет необходимо.
Ярмарка будет проходить с 10 до 12 часов по адресу бульвар Ибрагимова, 47/1.