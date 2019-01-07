СМИ: бюджет «Салавата Юлаева» могут сократить в 1,5-2 раза

7 Янв. 2019 2019-01-07T19:21:08+03:00

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Журналист «Спорт-Экспресс» Михаил Зислис во время прямой трансляции на сайте издания выдал инсайд, согласно которому в следующем сезоне руководители «Салавата Юлаева» могут пересмотреть размер финансирования команды. Якобы это будет сделано ввиду неудовлетворительных результатов нынешнего сезона.

«Команда не пропадет, но бюджет будет раза в полтора, а то и два меньше. Они не понимают, зачем давать столько денег клубу, который идет на 6–7-м месте и не может никого обыграть. Зачем все эти звезды?» - заявил журналист.

Естественно, никакого подтверждения данная информация не получила. Руководство республики и представители главного спонсора «Башнефти» ранее неоднократно заявляли, что собираются и дальше удерживать нынешний бюджет команды.

Однако результаты нынешнего сезона, конечно, никого не радуют. «Салават Юлаев» на данный момент занимает лишь шестое место на Востоке, имея в своем активе 54 очка.