2019-01-06T11:04:07+03:00
Происшествия

В Башкирии спасатели ищут пропавшую лыжницу

Туристку не видели со вчерашнего дня
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Фото: госкомитет по ЧСФото: госкомитет по ЧС
Изменить размер текста:

В Учалинском районе Башкирии ищут пропавшую туристку. Как сообщили в госкомитете республики по чрезвычайным ситуациям, она состояла в незарегистрированной тургруппе.

Вчера, 5 января, девушка ушла из лагеря на гору Абараш-Баш, чтобы покататься на лыжах. Обратно она так и не вернулась. Телефон лыжница с собой не взяла, так что связаться с ней невозможно.

В район выдвинулись восемь спасателей на трех снегоходах. Они прочесывают местность в поисках пропавшей.

Напомним, двумя неделями ранее спасателям уже приходилось искать заплутавшего любителя зимнего отдыха: мужчина уехал на снегоходе и исчез. Тогда все закончилось благополучно и экстремала вернули домой.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Башкирии рейсовый автобус столкнулся с «шестеркой», есть пострадавшие
В Башкирии прекращены поиски пропавшей туристки
В Башкирии без вести пропал 31-летний Александр Горланов
В Уфе пройдет лыжная гонка Дедов Морозов
В Уфе загорелась квартира в девятиэтажке: есть пострадавший
В Уфе мужчина расплатился за выпивку купюрой «Банка приколов»
Какой будет погода в начале января в Башкирии
В больнице Янаула прокомментировали ситуацию с заболеванием менингококковой инфекцией
В Башкирии увеличится размер пособия по безработице
7-летняя девочка из Башкирии чудом выжила в аварии «Гранты» и грузовика
В Башкирии «Лада» слетела в кювет, пострадала женщина
Погода в Башкирии на воскресенье, 6 января
Водителей из Башкирии предупреждают об опасности на дорогах
В поселке под Уфой обнаружили тело женщины
Жителей Башкирии просят помочь в поисках пропавшей матери с ребенком
В Уфе построят новый детский сад на 240 мест
Житель Башкирии убил брата и избежал наказания
В Роспотребнадзоре Башкирии прокомментировали случай менингококковой инфекции
В Башкирии сгорел жилой дом, есть погибшие
Уфимец с шариковой ручкой напал на врача
В мэрии Уфы назвали самые опасные горки
Молодой уфимец угнал автомобиль и врезался на нем в дерево
В Башкирии столкнулись «Лада Гранта» и ВАЗ-2111: есть погибший
За решеткой: в Башкирии ледяные скульптуры огородили от вандалов
Элвин Грей рассказал об интимных отношениях с фанатками