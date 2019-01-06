В Башкирии спасатели ищут пропавшую лыжницу

6 Янв. 2019 2019-01-06T11:04:07+03:00

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В Учалинском районе Башкирии ищут пропавшую туристку. Как сообщили в госкомитете республики по чрезвычайным ситуациям, она состояла в незарегистрированной тургруппе.

Вчера, 5 января, девушка ушла из лагеря на гору Абараш-Баш, чтобы покататься на лыжах. Обратно она так и не вернулась. Телефон лыжница с собой не взяла, так что связаться с ней невозможно.

В район выдвинулись восемь спасателей на трех снегоходах. Они прочесывают местность в поисках пропавшей.

Напомним, двумя неделями ранее спасателям уже приходилось искать заплутавшего любителя зимнего отдыха: мужчина уехал на снегоходе и исчез. Тогда все закончилось благополучно и экстремала вернули домой.