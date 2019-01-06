В Башкирии без вести пропал 31-летний Александр Горланов
Жителей Башкирии просят помочь в поисках 31-летнего мужчины. Александр Горланов из села Исянгулово, что в Зианчуринском районе Башкирии, уже две недели не дает о себе знать. Последний раз мужчину видели еще до Нового года, 23 декабря. Его поиски ведут полиция и волонтеры, но пока безуспешно.
Приметы Александра: рост 160-165 см, плотное телосложение, темно-русые короткие волосы, карие глаза.
Особые приметы – усы и короткая бородка
Был одет в черное драповое пальто, синие джинсы, белую рубашку, черные туфли и черную шапку.
Если вы увидите человека с фотографии, позвоните на горячую линию поискового отряда «Лиза Алерт. Башкортостан»: 8 800 700 54 52 или по номеру 112.