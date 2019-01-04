В Башкирии объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра и метели

4 Янв. 2019 2019-01-04T13:21:16+03:00

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В Башкирию пришла непогода: МЧС объявило сегодня, 4 января, штормовое предупреждение. В республике синоптики прогнозируют сильную метель и шквалистый ветер, порывы которого могут достигать 20 метров в секунду. В связи с этим жителей Башкирии по возможности просят оставаться дома и ни в коем случае не отпускать детей гулять одних на улицу. Аккуратнее стоит быть и водителям, поскольку на дорогах из-за метели могут возникнуть заносы, и ухудшится видимость.

Также в республике заметно похолодало: ночью температура воздуха опустилась до -12; -17 градусов, в отдельных районах подморозило до -25. Днем столбики термометров поднялись до -11; -16 градусов.