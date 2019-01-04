Два года за две палки колбасы: юного воришку из Уфы ожидают серьезные проблемы

4 Янв. 2019 2019-01-04T09:54:04+03:00

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В Уфе сотрудники полиции раскрыли кражу из продуктового магазина. Дерзкое ограбление произошло вчера, 3 января, в одном из супермаркетов на улице Степана Кувыкина. Молодой парень решил сэкономить на покупках, и попросил свою знакомую положить ему в рюкзак две палки колбасы, после чего прошел мимо касс и скрылся.

Сотрудники уголовного розыска быстро вычислили воришку: им оказался 19-летний местный житель, ранее не судимый и воровством не промышлявший. Перепуганный парень тут же во всем признался и рассказал, что продал колбасу прохожим на улице.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии. – наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.