В Уфе на припаркованный автомобиль упал снег с крыши

4 Янв. 2019 2019-01-04T09:00:46+03:00

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Вчера вечером, 3 января, в Уфе произошел неприятный инцидент. На улице Рижская 1/4 с крыши дома сошел снег – прямиком на припаркованный во дворе автомобиль «Ладу Гранту». Как сообщает пресс-служба Управления гражданской защиты по Уфе, никто из людей не пострадал, а вот сама машина изрядно помялась и теперь нуждается в ремонте.

Спасатели предупреждают жителей Башкирии, что не стоит парковать свои автомобили рядом с деревьями, электроопорами и рекламными щитами, а также возле жилых домов, особенно, если на них висит табличка, предупреждающая об опасности схода снега. Предупреждения касаются и пешеходов: лучше смотреть по пути на крыши и опасные сугробы и сосульки, чем в телефон. Иногда внимательность может спасти жизнь.