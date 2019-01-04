В Башкирии сгорел жилой дом: четыре человека погибли

4 Янв. 2019 2019-01-04T08:06:10+03:00

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Страшный пожар вспыхнул сегодня, в ночь на 4 января в Баймаке. Около часу ночи местные жители улицы Фрунзе заметили, что небо заволокло клубами густого черного дыма, а выглянув в окно, увидели, что полыхает бревенчатый жилой дом, и вызвали пожарных.

- На месте работали 15 единиц техники и 39 человек личного состава, - сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии. – Через полтора часа, в 02.16 огонь был ликвидирован полностью.

К сожалению, огненная стихия унесла человеческие жизни: при разборе завалов спасатели обнаружили тела четверых человек – трех женщин и одного мужчины. На месте происшествия сейчас работают следователи и дознаватели МЧС, которые устанавливают личности погибших и причины возгорания.

- Причина пожара и обстоятельства случившегося устанавливаются. На место выехал замначальника ГУ МЧС России по Башкирии Виталий Барзайкин и замначальника Управления надзорной деятельности республиканского МЧС Владимир Горин, — добавили в ведомстве.