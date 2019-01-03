В Уфе и в Башкирии ожидается снегопад и похолодание

3 Янв. 2019 2019-01-03T15:09:08+03:00

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Как сообщают синоптики Башгидрометцентра, в предстоящую пятницу, 4 января, днем по республике ожидается небольшой снег. Ветер юго-восточный, умеренный. По сравнению с предыдущими днями прогнозируется небольшое похолодание. Так, температура воздуха в ночь на пятницу составит -12,-17°, местами до -25°, днем -11,-16°.

По данным сервиса Gismeteo, в башкирской столице поздно вечером ожидается усиление ветра до 9 метров в секунду. Утром температура воздуха в Уфе составит -15ºС, днем немного потеплеет до -13 ºС. Весь день в Уфе ожидается южный ветер 8-9 метров в секунду.

Относительная влажность в Уфе составит от 74 до 81%, при атмосферном давлении 760-761 мм ртутного столба.