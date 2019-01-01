2019-01-01T18:38:40+03:00
Происшествия

Семья с тремя детьми под Уфой осталась на улице из-за пожара

Неравнодушных просят помочь погорельцам
Эльвина АПАРИНА
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Семья Дериных осталась на улицеСемья Дериных осталась на улице
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В ночь с 31 декабря на 1 января в два часа ночи на улице Нехаева в микрорайоне Нижегородка разгорелся серьезный пожар. Загорелся частный дом, в котором проживала многодетная семья. Огонь ликвидировали на протяжении нескольких часов. На месте работали 15 человек.

К счастью, в ЧП никто не пострадал и не погиб. Семья характеризуется как благополучная. Пока неизвестно, что стало причиной пожара.

Сергей и Динара Дерины с тремя детьми – Камиллой, Дианой и Романом теперь остались на улице. Им очень нужна одежда и обувь: взрослые вещи и вещи для детей (мальчик 6 лет, девочки 10 и 12 лет).

Всех неравнодушных просят помочь погорельцам. Номер для связи – 89191428571 (Динара).

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