2018-12-31T13:49:35+03:00
Общество

В Уфе двое раздетых парней устроили купания прямо внутри торгового центра

Очевидцы запечатлели происходящее на видео
Рустам МАКСЮТОВ
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Фото: скриншот видеоФото: скриншот видео
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Накануне Нового года необычное происшествие произошло в одном из популярных торговых центров Уфы. Посреди дня двое молодых парней разделись на одном из этажей и на всей скорости по эскалаторам рванули на самый нижний уровень к фонтану.

Все происходило настолько быстро, что никто из охранников даже опомниться не успел. За происходящим лишь удивленно наблюдали случайно оказавшиеся на месте уфимцы.

Парни забежали под фонтан, поплескались несколько раз и тут же рванули обратно. На всю операцию ушло не больше минуты. При этом план побега у обоих оказался разный. Видимо, этот момент они до конца не продумали.

Купания в Планете.

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