Внешнеторговый оборот Башкирии вырос на 9,5%

СЕГОДНЯ 18:10 2018-12-31T18:10:50+03:00

Такие цифры представили специалисты из Госкомитета по внешнеэкономическим связям

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Внешнеторговый оборот Башкирии за период январь-ноябрь 2018-го года составил 4,91 млрд долларов. Это на 9,5% больше, чем было в прошлом году за аналогичный период. Об этом сообщает Госкомитет по внешнеэкономическим связям.

Увеличился как экспорт (+4%), так и импорт (+41,5%). Как рассказали специалисты, Башкирия активно взаимодействует с такими странами, как Латвия, Беларусь, Китай, Германия, Казахстан, Индия, Нидерланды, Турция, Финляндия и США.

Основным товаром, отправляемого на экспорт, стали минеральные продукты. Их доля составляет более 50% из общего объема.

Практически по всем позициям экспорта наблюдается заметный рост за этот год. Исключением лишь стали металлы и изделия из них, а также кожевенное сырье, пушнина.