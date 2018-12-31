В Башкирии водитель «Лады Ларгус» не справился с управлением, автомобиль опрокинулся

СЕГОДНЯ 17:20 2018-12-31T17:20:33+03:00

Изменить размер текста: A A

30 декабря в Абзелиловском районе на 101 км автодороги Серменево-Баймак произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал местный 64-летний житель.

Согласно информации ГИБДД Башкирии, автомобиль «Лада Ларгус», которым управлял пострадавший, двигался в сторону деревни Серменево, однако в какой-то момент по невыясненной причине вылетел в левый кювет с дальнейшим опрокидыванием.

Водитель был экстренно госпитализирован в местную больницу. На месте происшествия работают правоохранители, которым предстоит разобраться в причинах происшедшего.