2018-12-31T17:20:33+03:00
Происшествия

В Башкирии водитель «Лады Ларгус» не справился с управлением, автомобиль опрокинулся

64-летний водитель экстренно госпитализирован
Рустам МАКСЮТОВ
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Фото: ГИБДД БашкирииФото: ГИБДД Башкирии
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30 декабря в Абзелиловском районе на 101 км автодороги Серменево-Баймак произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал местный 64-летний житель.

Согласно информации ГИБДД Башкирии, автомобиль «Лада Ларгус», которым управлял пострадавший, двигался в сторону деревни Серменево, однако в какой-то момент по невыясненной причине вылетел в левый кювет с дальнейшим опрокидыванием.

Водитель был экстренно госпитализирован в местную больницу. На месте происшествия работают правоохранители, которым предстоит разобраться в причинах происшедшего.

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