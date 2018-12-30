Защитник Юрий Сергиенко пополнил состав «Салавата Юлаева»

СЕГОДНЯ 16:50 2018-12-30T18:36:35+03:00

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Накануне уфимский «Салават Юлаев» произвел обмен с нижегородским «Торпедо». В Нижний Новгород отправился Илья Назаревич, а в Уфу прибыл 23-летний защитник Юрий Сергиенко. В текущем сезоне новичок команды Николая Цулыгина провел 33 матча в которых набрал 6 (4+2) очков по системе гол+пас.

Воспитанник Усть-Каменогорского «Торпедо» завершил выступление за нижегородский клуб с показателем полезности «+4» и 26 минутах штрафного времени. В среднем Юрий Сергиенко проводил на площадке 18 минут за игру.

- Переход я, конечно, ожидал, потому что долгое время был вне команды. Прекрасно понимал, что нынешний тренерский штаб «Торпедо» по некоторым обстоятельствам на меня не рассчитывает, - поделился своими мыслями защитник с пресс-службой ХК «Салават Юлаев».