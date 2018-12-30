В Башкирии пенсионер за рулем ВАЗ-2107 не уступил дорогу КамАЗу и погиб

СЕГОДНЯ 11:30 2018-12-30T11:30:53+03:00

Изменить размер текста: A A

В минувшую субботу, 29 декабря, в Краснокамском районе Башкирии произошло смертельное ДТП. По данным республиканского управления ГИБДД, около пяти часов вечера на 3 километре сельской дороги Редькино – Новохазино 61-летний местный житель за рулем ВАЗ-2107 выезжал со второстепенной дороги на основную. По правилам он должен был уступить дорогу автомобилям, движущимся по основной дороге, но не сделал этого. В результате, «семерка» столкнулась с КамАЗом. Пенсионер от полученных травм скончался на месте происшествия.

Всего за прошедшие сутки на территории Башкирии произошло 22 автомобильные аварии в которых погибли 3 человека и еще 26 получили различные травмы, передает пресс-служба ГИБДД по республике.