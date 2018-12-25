2018-12-25T10:42:47+03:00
Общество

В Башкирии прекращены поиски 20-летней Дианы Саетовой

Девушку нашли живой и здоровой
Эльвина АПАРИНА
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В Мелеузе прекратили поиски 20-летней Дианы Сеитовой. Об этом сообщила ее сестра Мария. К счастью, с Дианой все хорошо, она сама вышла на связь. Где она была, не сообщается.

Напомним, Диана пропала вечером 24 декабря. Она ушла из дома и сказала, что придет домой через пару часов, но так и не вернулась. Девушка удалила страницу из соцсетей, не отвечала на сообщения в других мессенджерах. Взволнованные родные уже успели обратиться в полицию и к волонтерам.

К счастью, поиски завершились благополучно.

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