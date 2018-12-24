2018-12-24T18:52:27+03:00
Общество

В Башкирии с нового года перестанут платить 300 тысяч рублей за первенца

Продлевать программу в правительстве не собираются
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Олег РукавицынФото: Олег РукавицынФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Республиканская программа «300 тысяч рублей за первого ребенка», которую в свое время активно продвигал экс-глава Башкирии Рустэм Хамитов, продлевать не будут. Сейчас ее курирует госкомитет республики по строительству – ведомство выдает специальные сертификаты на улучшение жилищных условий на сумму 300 тысяч рублей. По задумке эти деньги полагаются льготным категориям граждан, у которых в 2018 году родился первый ребенок.

Как рассказала «Комсомольской правде – Уфа» и.о. вице-премьера башкирского правительства Ленара Иванова, продлевать программу точно не будут:

- Будут дообеспечивать тех, кто уже в неё попал или попадёт. У них есть право подать документы до 1 июля 2019 года. Естественно, только на детей, которые родились до 1 января 2019 года, - отметила Иванова.

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