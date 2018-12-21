Жительница Уфы променяла квартиру на барак без отопления ради 56 собак

СЕГОДНЯ 17:09 2018-12-21T17:09:44+03:00

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Жительница Уфы Влада Ж. вынуждена ютиться с ветхом сарае вместе с полусотней собак. Раньше у женщины была квартира, но жильцов не радовало соседство с ватагой четвероногих. Тогда уфимка решила, что спасать собак для нее важнее, чем жить в комфорте. Она купила постройку без света, воды и отопления, зато с двором, где теперь стоят четыре вольера.

Как сообщает канал «Вся Уфа», сейчас на участке у зоозащитницы живет 56 псов, среди них и лайки, и маламуты, и терьеры, но большинство – беспородные дворняги. Они-то все и греют сердобольную женщину в холодные зимние ночи.

- Стелим курточки, ложимся, обнимаемся вместе с собаками, температура когда за бортом -21, в доме 8 тепла, спасть здесь очень сложно, очень тяжело, - рассказала Влада журналистам.

Женщина мечтает построить еще несколько вольеров и создать нечто вроде питомника для бездомных собак, но пока все деньги уходят на пропитание для четвероногих друзей.

Уфимка рада любой помощи, не важно будут это деньги или корм для животных. Связаться с ней можно по номерам: 8917-342-27-29, 8917-780-55-66, карта для денежных переводов: 4817 7602 4777 7265.